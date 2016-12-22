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"ДНР" пообещала отпустить несовершеннолетних "диверсантов" из Ясиноватой

"Нам это пообещали, и мы будем счастливы, что дети будут с семьями".

"ДНР" пообещала отпустить несовершеннолетних "диверсантов" из Ясиноватой
Фото: Макс Требухов

Представители "ДНР" на вчерашней встрече в Минске пообещали отпустить несовершеннолетних жителей Донецкой области, которые были задержаны летом по обвинению в подрыве автомобилей на территории Донецкой области.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая представляет Украину в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы.

"С осторожным оптимизмом констатирую, что у нас есть обещание, что подростки, задержанные за "диверсионную деятельность", новогодние праздники встретят в кругу семьи. Нам это пообещали, и мы будем счастливы, что дети будут с семьями (проживающими в оккупированном Донецке, напомню). Я буду очень счастлива, когда, наконец, детей отпустят", - написала она в фейсбуке.

Геращенко также подтвердила, что девять осужденных, которых накануне помиловал президент Петр Порошенко, будут переданы в отдельные районы Донецкой и Луганской области в качестве жеста доброй воли. "Мы ожидаем, что и другая сторона проявит гуманизм накануне праздников и процесс освобождения заложников будет разблокирован", - сообщила Геращенко.

По ее словам, в пятницу, 23 декабря, должна состояться скайп-конференция по обмену заложниками.

Напомним, 12 декабря боевики "ДНР" заявили о поимке группы диверсантов, в которую входили семь подростков 1998-2001 годов рождения. Они якобы были завербованы украинскими спецслужбами для подрывов автомобилей.

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Тэги: Ирина Геращенко, ДНР, обмен пленными
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