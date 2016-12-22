Боевики 24 раза обстреляли позиции военных в зоне АТО Обстрелы зафиксированы на всех направлениях.

Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе на всех направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии террористы вели огонь по Новогригорьевке, из минометов обстреливали Красногоровку и Павлополь. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Широкино и Марьинку. Вблизи Талаковки боевики открывали огонь из вооружения БМП.

На Луганском направлении из гранатометов боевики обстреливали Золотое, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую. Вблизи Станицы Луганской также вел огонь снайпер.

На Донецком направлении из 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия террористы неоднократно в течение дня вели огонь по позициям военных вблизи Луганского, Новгородского и Авдеевки.

Напомним, в среду Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе провела завершающее в этом году заседание, в ходе которого стороны согласовали сроки введения режима прекращения огня на время новогодних праздников.