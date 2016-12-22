В Черниговской области двое полицейских попались на взятке
8 тыс. гривен должно было "стоить" не привлечение к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Двух полицейских группы быстрого реагирования Прилуцкого отдела полиции Черниговской области на взятке задержали сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.
Об этом информирует пресс-центр СБУ.
Согласно сообщению, вымогатели требовали от местного жителя 8 тыс. гривен за не привлечение его к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Оперативники спецслужбы задержали взяточников в служебном автомобиле во время получения неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Проверяется информация о причастности задержанных к другим фактам противоправной деятельности.
Ранее в декабре киевского патрульного задежали при получении 12,5 тыс. гривен взятки.