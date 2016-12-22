В Черниговской области двое полицейских попались на взятке 8 тыс. гривен должно было "стоить" не привлечение к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Фото: ssu.gov.ua

Двух полицейских группы быстрого реагирования Прилуцкого отдела полиции Черниговской области на взятке задержали сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Согласно сообщению, вымогатели требовали от местного жителя 8 тыс. гривен за не привлечение его к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Фото: ssu.gov.ua

Оперативники спецслужбы задержали взяточников в служебном автомобиле во время получения неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Проверяется информация о причастности задержанных к другим фактам противоправной деятельности.

Ранее в декабре киевского патрульного задежали при получении 12,5 тыс. гривен взятки.