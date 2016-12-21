Все публикацииОбществоНаука

В Тернополе разработали новейшую систему приема сигналов спутников

Проект выполнен по заказу Укроборонпрома.

В Тернополе разработали новейшую систему приема сигналов спутников
Фото: http://astroinformer.com

Группа ученых из Тернополя разработала систему управления 5-метровой антенной станцией для приема информации от низкоорбитальных спутников дистанционного зондирования Земли, передает Укринформ.

Руководитель проекта, заведующий кафедры приборов и контрольно-измерительных систем Тернопольского национального технического университета Михаил Пономарь сообщил, что проект выполнен по заказу Укроборонпрома для замены устаревшего оборудования, созданного еще в период военно-промышленного комплекса бывшего СССР.

Система управления проходит опытную эксплуатацию для проверки ее функциональных параметров и надежности в Центре приема специальной информации и контроля навигационного поля, которое является подразделением Государственного космического агентства Украины.

По словам ученого, проект осуществлен в рамках общегосударственной целевой программы космической деятельности Украины до 2022 года. Ею предусмотрено создание наземных станций для приема информации от спутников дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1" и "Сич-2М", запуск которых планируется в 2017 году.

Также эти станции будут принимать информацию от европейских спутников согласно международных космических программ.

Сейчас коллектив ученых из Тернопольского техуниверситета выполняет новый заказ космического агентства Украины по созданию системы управления с более сложной 12-метровой антенной станцией.

Ранее в декабре ракета с украинским двигателем вывела на орбиту турецкий спутник.

Новости по теме:

Тэги: Тернополь, "Укроборонпром", Госкосмос
Реклама

Читайте в разделе

  • Штаб АТО насчитал 15 обстрелов с полуночи
    Штаб АТО насчитал 15 обстрелов с полуночи
    С полуночи и до 18:00 российско-оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе. Враг сосредоточил почти весь огонь на Донецком направлении. Из артиллерии калибра 122 миллиметра и из…
  • Число скончашихся от гриппа достигло пяти
    Число скончашихся от гриппа достигло пяти
    В Украине зафиксирован очередной летальный случай в результате заболевания гриппом - четырехлетний ребенок умер во Львовской области на прошлой неделе. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра…
  • "Поезд единения" вернулся в Киев из поездки на юг и восток Украины
    "Поезд единения" вернулся в Киев из поездки на юг и восток Украины
    В четверг на Центральный железнодорожный вокзал Киева вернулся "Поезд единения Украины "Трухановская Сечь", который курсировал югом и востоком Украины с 12 по 22 декабря. Пассажиры поезда - художники…
  • ​Прозорі люди: сім’я Мелихових
    ​Прозорі люди: сім’я Мелихових
    Вулиця на якій живуть Мелихові, наче відірваний від Костянтинівки шматок – усі будинки типово сільські – цегляні із носатими дахами. Поруч невеликий лісок, а над замерзлим озером неподалік, шелестить…
  • Силы АТО отбили две атаки на Светлодарской дуге
    Силы АТО отбили две атаки на Светлодарской дуге
    Утром в четверг враг дважды пытался штурмовать позиции сил АТО на Светлодарской дуге, сообщается на сайте Минобороны. "С 09.00 до 09.45 террористические группировки численностью до одного взвода совершили…
  • В Полтавской области пытались сбросить львовский мусор
    В Полтавской области пытались сбросить львовский мусор
    Грузовики со львовской регистрацией пытались несанкционированно сбросить бытовой мусор в Полтавской области. Как сообщается на сайте областной полиции, о факте незаконной выгрузки мусора вечером 21 декабря…
  • В пятницу в Киеве до -1 градуса
    В пятницу в Киеве до -1 градуса
    В пятницу, 23 декабря, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем -1...+1 градус. Об этом…
  • В мэрии Энергодара начались обыски
    В мэрии Энергодара начались обыски
    Прокуратура и полиция Запорожской области в четверг, 22 декабря, организовали обыски в мэрии Энергодара. Об этом сообщается на сайте прокуратуры. Обыски проводятся в рамках уголовного производства о хищении…
  • В Херсоне задержали группировку квартирных воров
    В Херсоне полицейские задержали задержали четверых выходцев из Грузии, которые подозреваются в серии квартирных краж на территории города. Об этом сообщается на сайте полиции. Полицейские задержали преступников…
  • Хаос и Логос
    Хаос и Логос
    Есть и мощный позитивный тренд, возможно, не так заметный в постоянном потоке новостей о «трампокалипсисе». Такие люди как Илон Маск - двигатели нашей цивилизации вперед. Они дают мне надежду, что переломный…