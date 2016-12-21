Контактная группа договорилась о прекращении огня на Донбассе с 24 декабря Следующее заседание группы пройдет 16 января 2017 года.

Мартин Сайдик Фото: EPA/UPG

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о прекращении огня с 24 декабря.

Об этом сообщил на брифинге специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Он также зачитал заявление от имени участников группы.

"Мы, члены ТКГ, и представители ОРДО и ОРЛО, подчеркивая необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими праздниками, подтверждаем свою приверженность соблюдению всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, начиная с 00:00 24 декабря этого года по киевскому времени", - сказал Сайдик.

По его словам, стороны также в своем заявлении выразили приверженность договоренностям, достигнутым в Минске, и эффективному продолжению минского процесса в 2017 году.

"Следующее заседание группы пройдет 16 января 2017 года", - добавил Сайдик.

Подробностей о вопросах, которые будут обсуждаться, он не сообщил.

Ранее представитель Украины в группе, Леонид Кучма, рассказал, что рассчитывает что на сегодняшнем заседании стороны договорятся об обмене заложниками.

Напомним, в воскресенье, 18 декабря, боевики пытались выбить украинских военных с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе наступательных действий противника погибли пятеро бойцов АТО, шестеро получили ранения, еще 10 были контужены или травмированы. Позже стало известно, что один боец попал в плен. В понедельник, 19 декабря, в ходе боев на этом участке погиб один военнослужащий, девять получили ранения и восемь были контужены. Утром во вторник, 20 декабря, военные снова отбили атаку боевиков в районе Светлодарска.

Сегодня в связи с обострением ситуации в районе Светлодарской дуги, секретарь СНБО Александр Турчинов посетил зону АТО, где провел совещание с военным руководством.