Боевики 16 раз обстреляли позиции военных на Донбассе На Мариупольском направлении террористы применяли вооружение БМП.

Фото: Макс Левин

В течение дня боевики продолжили обстрелы позиций военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе на всех направлениях. Всего зафиксировано 16 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

На Мариупольском направлении из минометов обстреливали Красногоровку. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по Талаковке, Широкино и Марьинке. Вблизи Талаковки был также зафиксирован огонь из вооружения БМП.

На Луганском направлении из гранатометов террористы обстреляли Золотое и Новозвановку.

На Донецком направлении боевики неоднократно обстреливали Луганское и Авдеевку, применяя 120- и 82-миллиметровые пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, в связи с обострением ситуации в районе Светлодарской дуги, секретарь СНБО Александр Турчинов посетил зону АТО, где провел совещание с военным руководством.