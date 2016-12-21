Боевики 16 раз обстреляли позиции военных на Донбассе
На Мариупольском направлении террористы применяли вооружение БМП.
В течение дня боевики продолжили обстрелы позиций военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе на всех направлениях. Всего зафиксировано 16 обстрелов.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.
На Мариупольском направлении из минометов обстреливали Красногоровку. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по Талаковке, Широкино и Марьинке. Вблизи Талаковки был также зафиксирован огонь из вооружения БМП.
На Луганском направлении из гранатометов террористы обстреляли Золотое и Новозвановку.
На Донецком направлении боевики неоднократно обстреливали Луганское и Авдеевку, применяя 120- и 82-миллиметровые пулеметы и стрелковое оружие.
Напомним, в связи с обострением ситуации в районе Светлодарской дуги, секретарь СНБО Александр Турчинов посетил зону АТО, где провел совещание с военным руководством.