Все публикацииОбществоПроисшествия

Полиция Киева со стрельбой задержала забаррикадировавшегося в квартире мужчину

К переговорам привлекли родных злоумышленника и полицейского психолога.

Полиция Киева со стрельбой задержала забаррикадировавшегося в квартире мужчину
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полицейские применили табельное оружие, чтобы задержать вооруженного мужчину, который забаррикадировался в своей квартире на Оболони и угрожал взорвать гранату.

Об этом сообщает сайт столичного управления Нацполиции.

В дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что в лифте многоэтажки неизвестный ударил его пистолетом по голове и, ничего не забрав, скрылся. Заявитель подробно описал нападающего - и полицейские начали его поиски.

Патрульные заметили в подъезде дома мужчину, похожего на подозреваемого. Когда они попытались его задержать, тот начал угрожать и правоохранители вынуждены были применить табельное огнестрельное оружие, ранив злоумышленника. После этого нападавший закрылся в собственной квартире и вел себя неадекватно.

Переговоры между ним и полицией продолжались несколько часов, к ним были привлечены родственники нападающего и психолог.

"Полицейские сработали слаженно и профессионально, работники КОРДа попали в помещение и задержали злоумышленника. Врачи на месте оказали ему первую медицинскую помощь и в сопровождении правоохранителей доставили в больницу, - сообщил начальник ГУ Нацполициии в Киеве Андрей Крищенко.

В квартире находились еще три человека и собака бойцовской породы.

Хулиганом оказался местный житель, 1989 года рождения, ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений, хулиганство и грабеж. Его действия следователи квалифицируют по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. За совершенное преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, во вторник вечерома в Оболонском районе Киева произошла погоня со стрельбой.

Новости по теме:

Тэги: Киев, полиция, стрельба
Реклама

Читайте в разделе

  • "Поезд единения" вернулся в Киев из поездки на юг и восток Украины
    "Поезд единения" вернулся в Киев из поездки на юг и восток Украины
    В четверг на Центральный железнодорожный вокзал Киева вернулся "Поезд единения Украины "Трухановская Сечь", который курсировал югом и востоком Украины с 12 по 22 декабря. Пассажиры поезда - художники…
  • ​Прозорі люди: сім’я Мелихових
    ​Прозорі люди: сім’я Мелихових
    Вулиця на якій живуть Мелихові, наче відірваний від Костянтинівки шматок – усі будинки типово сільські – цегляні із носатими дахами. Поруч невеликий лісок, а над замерзлим озером неподалік, шелестить…
  • Силы АТО отбили две атаки на Светлодарской дуге
    Силы АТО отбили две атаки на Светлодарской дуге
    Утром в четверг враг дважды пытался штурмовать позиции сил АТО на Светлодарской дуге, сообщается на сайте Минобороны. "С 09.00 до 09.45 террористические группировки численностью до одного взвода совершили…
  • В Полтавской области пытались сбросить львовский мусор
    В Полтавской области пытались сбросить львовский мусор
    Грузовики со львовской регистрацией пытались несанкционированно сбросить бытовой мусор в Полтавской области. Как сообщается на сайте областной полиции, о факте незаконной выгрузки мусора вечером 21 декабря…
  • В пятницу в Киеве до -1 градуса
    В пятницу в Киеве до -1 градуса
    В пятницу, 23 декабря, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем -1...+1 градус. Об этом…
  • В мэрии Энергодара начались обыски
    В мэрии Энергодара начались обыски
    Прокуратура и полиция Запорожской области в четверг, 22 декабря, организовали обыски в мэрии Энергодара. Об этом сообщается на сайте прокуратуры. Обыски проводятся в рамках уголовного производства о хищении…
  • В Херсоне задержали группировку квартирных воров
    В Херсоне полицейские задержали задержали четверых выходцев из Грузии, которые подозреваются в серии квартирных краж на территории города. Об этом сообщается на сайте полиции. Полицейские задержали преступников…
  • Хаос и Логос
    Хаос и Логос
    Есть и мощный позитивный тренд, возможно, не так заметный в постоянном потоке новостей о «трампокалипсисе». Такие люди как Илон Маск - двигатели нашей цивилизации вперед. Они дают мне надежду, что переломный…
  • За сутки на Донбассе ранены 11 бойцов АТО
    За сутки на Донбассе ранены 11 бойцов АТО
    За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах Вооруженных сил Украины не было, но 11 наших бойцов получили ранения. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны…
  • Во время ночного разгрома МАФов возле метро КПИ пострадали пять человек (обновлено)
    Во время ночного разгрома МАФов возле метро КПИ пострадали пять человек (обновлено)
    В ночь на 22 декабря в Киеве возле станции метро "Политехнический институт" неизвестные разбили несколько ларьков. Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Василий Апасов. Против нападавших выступили предприниматели-владельцы…