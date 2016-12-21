Полиция Киева со стрельбой задержала забаррикадировавшегося в квартире мужчину К переговорам привлекли родных злоумышленника и полицейского психолога.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полицейские применили табельное оружие, чтобы задержать вооруженного мужчину, который забаррикадировался в своей квартире на Оболони и угрожал взорвать гранату.

Об этом сообщает сайт столичного управления Нацполиции.

В дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что в лифте многоэтажки неизвестный ударил его пистолетом по голове и, ничего не забрав, скрылся. Заявитель подробно описал нападающего - и полицейские начали его поиски.

Патрульные заметили в подъезде дома мужчину, похожего на подозреваемого. Когда они попытались его задержать, тот начал угрожать и правоохранители вынуждены были применить табельное огнестрельное оружие, ранив злоумышленника. После этого нападавший закрылся в собственной квартире и вел себя неадекватно.

Переговоры между ним и полицией продолжались несколько часов, к ним были привлечены родственники нападающего и психолог.

"Полицейские сработали слаженно и профессионально, работники КОРДа попали в помещение и задержали злоумышленника. Врачи на месте оказали ему первую медицинскую помощь и в сопровождении правоохранителей доставили в больницу, - сообщил начальник ГУ Нацполициии в Киеве Андрей Крищенко.

В квартире находились еще три человека и собака бойцовской породы.

Хулиганом оказался местный житель, 1989 года рождения, ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений, хулиганство и грабеж. Его действия следователи квалифицируют по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. За совершенное преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, во вторник вечерома в Оболонском районе Киева произошла погоня со стрельбой.