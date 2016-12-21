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Bellingcat опубликовал доклад об артобстрелах украинской территории из РФ в 2014 году

"Эти атаки можно считать исключительно актом военных действий РФ против Украины".

Международная группа расследований Bellingcat опубликовала доклад, в котором содержатся доказательства российского военного вмешательства в конфликт на востоке Украины. Согласно отчету, опубликованном на сайте группы, речь идет об артиллерийских обстрелах позиций украинских войск.

Фото: bellingcat.com

Отмечается, что в РФ войну на востоке Украины называют "гражданской войной" или "внутренним конфликтом", но такая оценка не соответствует имеющимся в открытом доступе данным. Летом 2014 года Украина и США открыто заявляли об участии в конфликте российской армии. Впоследствии было опубликовано несколько докладов, подтверждающих эти заявления - факты присутствия и гибели российских военнослужащих на Донбассе, а также наличие на территории Украины российской военной техники.

В ранних докладах доказано несколько случаев таких атак, но в них не был продемонстрирован их общий масштаб. Цель данного доклада - задокументировать полный масштаб российских артиллерийских обстрелов украинских сил летом 2014 года.

"Артиллерийские части вооруженных сил РФ нанесли по крайней мере 149 отдельных артиллерийских ударов по Украине летом 2014 года. Кроме того, удалось установить еще 130 вероятных артиллерийских позиций. 408 зон поражения от артогня на территории Украины в пределах дальности российских артиллерийских систем характеризуются траекторией снарядов, пересекающей украинско-российскую границу. 127 из них находятся в пределах 3 км от границы. Судя по общему количеству воронок, летом 2014 года российские военные выпустили тысячи артиллерийских снарядов по целям на территории Украины", - отмечается в докладе.

Артудары с территории России начались в июле 2014 года, затем их частота и масштаб возросли в августе и сентябре 2014-го.

"Высокая частота, широкая распространенность и крупный масштаб артиллерийских ударов не позволяют считать их случайностями или действиями без приказа. Таким образом, эти атаки можно считать исключительно актом военных действий РФ против Украины", - говорится в докладе.

Напомним, эксперты Bellingcat подготовили данный доклад с помощью общедоступных спутниковых снимков, проанализировав сотни воронок от снарядов на Донбассе и обнаружив сотни артиллерийских позиций на граничащей с Украиной территории РФ.

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Тэги: вторжение России в Украину, боевые действия на востоке Украины
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