МИД призывает украинцев избегать многолюдных мест при поездках в ЕС на Новый год Власти ЕС предупреждает о возможных нападениях на туристические объекты, рестораны, торговые центры, а также в транспорте.

Берлин, Германия

Министерство иностранных дел призывает украинцев быть бдительными при посещении стран Европейского союза на новогодние праздники и избегать многолюдных мест из-за угрозы террористических актов.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИДа в Фейсбуке.

"По информации Государственного Департамента США, существует большая вероятность, что террористические группы ИГИЛ, Аль-Каида, а также их сторонники планируют теракты в Европе", - отмечается в сообщении.

В прошлом году экстремисты совершили нападения во Франции, Бельгии, Германии и Турции.

Власти европейских стран предупреждает о возможных нападениях во время массовых мероприятий, на туристические объекты, рестораны, торговые центры, а также в транспорте.

"Настоятельно рекомендуем гражданам Украины во время новогодне-рождественских путешествий воздерживаться от посещения многолюдных мест, а находясь в общественных местах, проявлять бдительность. Просим заранее позаботиться о контактных данных с посольствами и консульствами Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 декабря, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественским ярмаркой. Жертвами теракта стали 12 человек, около 50 человек пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ.