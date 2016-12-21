Вкладчики "Михайловского" снова перекрыли Крещатик Они требуют возвращения денег всем вкладчикам. Олександр Рудоманов , Журналист

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Около 40 человек с флагами общественного объединения "Союз вкладчиков Михайловского" в среду днем перекрыли улицу Крещатик в районе Майдана Независимости.

Как сообщает корреспондент LB.ua, они требуют возвращения денег всем, кто еще не получил компенсации от государства.

Движение заблокировано от аллеи Героев Небесной Сотни до улицы Городецкого.

На месте находятся патрульные полицейские, которые обеспечивают общественный порядок.

Фото: Макс Требухов

Напомним, от аферы банка "Михайловского" пострадало 14 тыс. человек, которые через офисы учреждения вкладывали деньги в финансовые компании. После банкротства банка они остались без своих сбережений.

15 ноября Верховная Рада приняла закон о выплате компенсаций таким вкладчикам в размере до 200 тыс. грн через Фонд гарантирования вкладов. Общая сумма компенсаций составит около 1,2 млрд гривен.