Турчинов провел совещание с руководством АТО на Светлодарской дуге Секретарь СНБО пообещал адекватную реакцию ВСУ на вооруженные провокации боевиков.

Александр Турчинов Фото: Пресс-служба СНБО

Из-за обострения ситуации в районе Светлодарской дуги, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов прибыл в зону АТО, где провел совещание с военным руководством.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Турчинов побывал на передовых позициях 54-й бригады, которая героически выдержала наступление боевиков, осмотрел оборонительные позиции, а также обсудил с военнослужащими ситуацию на этом участке фронта. Он подчеркнул, что уже в четвертые сутки здесь непрерывно осуществляются обстрелы позиций ВСУ с использованием запрещенной Минскими договоренностями артиллерии и минометов.

"По количеству снарядов и мин, выпущенных по нашим позициям в районе Светлодарской дуги, установлен своеобразный «рекорд» - более 800 в сутки", - сказал Турчинов.

"Несмотря на постоянные обстрелы и попытки прорвать нашу оборону, украинские военные мужественно и профессионально выполнили свой долг, остановив врага и нанеся ему значительный ущерб", - добавил секретарь СНБО.

Он также отметил, что наши бойцы в ходе контратаки продвинулись вперед и заняли новые позиции, "которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".

"Вооруженные силы Украины и в дальнейшем будут адекватно реагировать на любые провокации российских гибридных войск на всех направлениях", - подчеркнул Турчинов.

Напомним, в воскресенье, 18 декабря, боевики пытались выбить украинских военных с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе наступательных действий противника погибли пятеро бойцов АТО, шестеро получили ранения, еще 10 были контужены или травмированы. Позже стало известно, что один боец попал в плен.

В понедельник, 19 декабря, в ходе боев на этом участке погиб один военнослужащий, девять получили ранения и восемь были контужены.

Утром во вторник, 20 декабря, военные отбили атаку боевиков в районе Светлодарска.