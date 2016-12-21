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Волонтеры "Вернись живым" собрали для армии 100 млн гривен (обновлено)

В организации отмечают, что больше "финансовых" целей ставить не будут.

Волонтеры "Вернись живым" собрали для армии 100 млн гривен (обновлено)
Фото: Lb.ua

Волонтеры фонда "Вернись живыми" за 2,5 года работы собрали более 99,7 млн гривен помощи украинском военным. Границу 100 млн сборов планируют преодолеть до конца 2016 года.

Об этом сообщил основатель основатель Виталий Дейнега в Фейсбуке.

"Когда я сказал, что мы соберем 100 млн гривен. Люблю когда мои прогнозы сбываются. На момент написания этого текста мы собрали 99 704 431 гривны 61 копейки. Сколько собрано прямо сейчас и куда потрачено вы всегда можете посмотреть в нашей отчетности", - написал он.

В "Вернись живым" отмечают, что больше "финансовых" целей ставить не будут.

"Предлагаю уже на этой неделе всем вместе пересечь границу 100 млн и побороться за почетный стомиллионный вклад. Хотя, буду честным, это место постараюсь занять я лично. Мои 10 тыс. стоят в нашей отчетности первыми. И я приложу немного усилий, чтобы мой вклад закрыл эту историю. И начал новую", - добавил Дейега.

Обновление. По состоянию на 17:40 собрано 100 млн гривен, сообщил волонтер в Фейсбуке.

"100 000 125, 82 гривен. Ну вы поняли", - написал Дейнега.

Напомним, в ноябре волонтеры "Вернись живым" передали на фронт помощь на 1 млн гривен.

10 мая 2014 года, основатель фонда "Вернись живым", киевский айтишник Виталий Дейнега, разместил в Фейсбуке посто том, что отдает на нужды украинской армии собственные 10 тыс. гривен, и призвал участвовать в поддержке военных своих знакомых. Постепенно к сбору средств начали подключатся незнакомые люди, и волонтерская инициатива начала набирать обороты. Так были собраны первые 100 тыс. гривен.

Волонтеры закупали для солдат бронежилеты, а перед их отправкой рисовали на них герб Украины и писали "Вернись живым". Так и родилось название фонда.

Организация росла, и менялась ситуация на фронте. Постепенно пришло понимание, что, чтобы воины на самом деле вернулись домой живыми, нужно нечто большее. Так пришла мысль о тепловизорах - которые дают возможность заметить врага до нападения, а не после. Особенно, важную роль тепловизоры сыграли во время операции в Донецком аэропорту, при выходе из Дебальцево, контратаках в Авдеевской промзоне и сейчас помогают сохранять жизнь на Светлодарск дуге.

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Тэги: армия, военные, волонтеры, Дейнега Виталий, "Вернись живым"
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