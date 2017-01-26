Благодаря программе государственного кредитования, военные заводы загружены на 100%, - Кривенко Программа инициирована и разработана комитетом ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

Благодаря программе государственного кредитования, разработанной Комитетом ВР по вопросам национальной безопасности и обороны и поддержанной правительством, украинские оборонные заводы загружены на 100% и выполняют все запланированные работы по ремонту и переоснащение военной техники.

Об этом заявил представитель фракции «Народный фронт» Вадим Кривенко, который вместе с коллегами по фракции, членами Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, в частности Татьяной Чорновол и Дмитрием Тымчуком, проверял сегодня выполнение этой программы на ГП «Житомирский бронетанковый завод».

Он отметил, что основной целью этой поездки было проверить, насколько заработала программа финансирования оборонных заводов за счет кредитов государственных банков под государственные гарантии.

Так, по его словам, уже в январе текущего года ГП «Житомирский бронетанковый завод» получило первый транш в размере 125 млн грн из общей суммы кредита на 700 млн грн, рассчитанной на три года.

«Это программа, которая была инициирована и разработана Комитетом ВР по вопросам национальной безопасности и обороны (возглавляет заместитель руководителя фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский. – Ред.), а затем утверждена правительством. Все последние месяцы прошлого года работали именно на то, чтобы эта программа была воплощена в жизнь. Наконец она заработала!», - заявил Вадим Кривенко.

«Завод сейчас полностью выполняет государственный заказ по ремонту и модернизации бронетехники. Это первый пример нормальной работы этой программы, когда финансирование оборонной отрасли, в частности заводов, не зависит от решений Верховной Рады, не зависит даже от выполнения Государственного бюджета, поскольку это кредит банка. Главное, что есть деньги, есть перспектива и возможность обеспечивать нашу армию нормальной техникой, что сейчас и начал делать «Житомирский бронетанковый завод», - подчеркнул народный депутат.

В целом, по его информации, в этой программе примут участие еще 11 оборонных заводов по всей Украине, например, во Львове, Харькове, Шепетовке и других городах.

Вместе с тем Вадим Кривенко отметил, что контроль за выполнением государственной программы могут осуществлять как народные депутаты, так и представители общественности, поскольку все происходит прозрачно и открыто, а заводы должны регулярно отчитываться об использовании государственных средств.

К слову, члены профильного комитета от фракции «Народный фронт» планируют посетить с целью мониторинга все оборонные заводы, задействованные в программе.

Как отметил директор ГП «Житомирский бронетанковый завод» Алексей Бабич, благодаря этой программе удалось не только сохранить трудовой коллектив завода насчитывает 850 человек, планово повысить заработные платы работникам (с 1 января 2017 года с 5 850 грн до 8 500 грн в среднем. – Ред.), но и заложить рентабельность производства до 25%. По его словам, в дальнейшем эта прибыль будет использована в том числе и на разработку новых образцов военной техники.

«В прошлом году мы выполнили государственный оборонный заказ только на одну треть, а в этом году благодаря этой программе у нас уже есть загрузки завода в полном объеме. То есть, если не было бы этих государственных гарантий, то и в текущем году завод работал бы только на одну треть», - подчеркнул директор завода.