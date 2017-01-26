Помощник нардепа из Радикальной партии попался на мошенничестве Он вымогал деньги за спокойное ведение бизнеса.

Фото: Макс Требухов

Сотрудники прокуратуры и Национальной полиции 26 января задержали помощника одного из народных депутатов от Радикальной партии по подозрению в мошенничестве.

Об этом говорится на сайте ГПУ.

"Помощник народного депутата Украины, прикрываясь предоставленными ему полномочиями, введя в заблуждение потерпевшего, в октябре 2016 года выдвинул последнему требование о передаче ему денежных средств в сумме 200 тыс. грн, с условием передачи ежемесячно по 15 тыс. грн, за содействие в беспрепятственном осуществлении потерпевшим хозяйственной деятельности в сфере предоставления услуг по доступу к сети Интернет", - заявили в Генпрокуратуре.

Действия помощника нардепа квалифицированы по ч.3 ст.190 (мошенничество). Ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

Операцию по задержанию провели Департамент защиты экономики Нацполиции, управление по расследованию особо важных дел ГПУ и управление процессуального руководства в уголовных производствах ГПУ.

Напомним, в начале января во Львовской области на взятке 140 тыс. гривен попался помощник народного депутата от "Народного фронта" Юрия Савчука.

Согласно закону о статусе народного депутата Украины, парламентарии могут иметь до 31 помощника, на четырех из которых может распространяться закон "О государственной службе" с выплатой зарплаты из государственного бюджета.