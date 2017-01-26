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Апелляцию на арест добровольца Церцвадзе отложили на неделю

Под судом прошел митинг в поддержку арестованного.

Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Адвокат Ксенія Проконова
Фото: Сергей Нужненко
Адвокат Ксенія Проконова
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко Гия Церцвадзе, суд, акция, в поддержку, азов

Апелляционный суд Киева отложил рассмотрение жалобы на арест гражданина Грузии Гии Церцвадзе, который находится в международном розыске.

Дело должны были рассмотреть 26 января, но судья решил перенести заседание на 3 февраля, так как не получил материалы из первой инстанции.

На сегодняшнем заседании присутствовали депутаты Верховной Рады Вячеслав Константиновский и Олег Петренко, а также бывший председатель Одесской ОГА, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Самого арестованного не было, связь с ним велась в режиме видеоконференции.

Под судом состоялся митинг в поддержку Церцвадзе.

Напомним, Соломенский районный суд Киева вынес решение об аресте на 40 суток гражданина Грузии Гии Церцвадзе, который находится в международном розыске и был задержан 15 января в аэропорту "Жуляны". Церцвадзе был объявлен в розыск Российской Федерацией по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенным в 2003 году в Сочи.

Известно также, что Гия Церцвадзе воевал на востоке Украины на стороне украинских добровольческих сил. Адвокаты утверждают, что обвинения российской стороны сфабрикованы.

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Источник: "Українські новини"
Тэги: фото, репортаж, Гия Церцвадзе

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