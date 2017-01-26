МВД не будет сокращать срок действия уже выданных водительских прав Новые удостоверения категории "B" будут уже только на 15 лет.

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Министерство внутренних дел готовит законопроект о сокращении срока действия водительских прав. Но он будет касаться только новых удостоверений.

Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

"Во второй половине 2017 года планируется подать на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады законопроект, согласно которому в удостоверениях появятся дополнительные категории. Сейчас они формируются. Срок их действия составит от 5 до 15 лет в зависимости от категорий. Водители категории "В" смогут пользоваться своим удостоверением 15 лет, а вот водители категории "С" и "D" – только 5 лет. После завершения срока действия, водитель должен пройти медицинский осмотр для проверки психофизического соответствия. Прорабатывается также вопрос относительно подтверждения практических и теоретических навыков водителей, правда, это будет касаться исключительно профильных категорий", - говорится в сообщении.

МВД подчеркивает, что закон не имеет обратной силы и поэтому не будет распространяться на владельцев удостоверений, которые выдавались на 30 лет, 50 лет или бессрочно.

Изменения, которые готовит МВД, также предусматривают разработку новых экзаменационных билетов, фото и видео-фиксацию во время сдачи экзаменов, повышение уровня защиты от подделок в новых удостоверениях водителя с помощью микрочипа.

Напомним, что скандал вокруг водительских удостоверений возник из-за поста заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасии Деевой в фейсбуке. Она не смогла нормально объяснить, что за изменения готовит МВД, и многие водители сочли, что их заставят пересдавать на права каждые пять лет.

Сейчас права выдаются на 30 лет, до 2013 года их выдавали на 50 лет.