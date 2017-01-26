Из 27 изменений, запланированных Бальчуном, выполнено только одно, - президент "Укрметаллургпрома" Нехватка полувагонов для нужд горно-металлургического комплекса становится уже традиционной.

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За 24 дня января 2017 года "Укрзализныця" обеспечила предприятия горно-металлургического комплекса парком полувагонов под управлением Центра транспортной логистики только на 17% от их потребностей.

Об этом сообщил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, пишет "Уапром".

"К сожалению, нехватка полувагонов для нужд горно-металлургического комплекса становится уже традиционной. По итогам 24 дней января вывод вновь неутешительный: "Укрзализныця" обеспечила предприятия ГМК парком полувагонов под управлением ЦТЛ только на 17% от их потребностей, тогда как по рынку в целом эта цифра составляет 30% (а отдельные "избранные" частные компании обеспечены на 95-100%, причем на их перевозках задействовано около 40% парка полувагонов УЗ)", - отметил он.

Незначительный рост (с 15% до 17%), скорее всего, связан с сезонным снижением объемов перевозок строительных грузов. "Но принципиального решения о распределении полувагонов между дирекциями "Укрзализныци" пропорционально их погрузке (а затем, соответственно, и между грузоотправителями) руководством УЗ так и не принято. И о причинах здесь можно только догадываться", - констатировал Каленков.

"Но очевидно, что решать прикладные задачи по повышению прозрачности в вопросе распределения вагонов под управлением ЦТЛ – это не то же самое, что красиво рассказывать о ходе "реформ" на заседании Кабмина. Пока же, похоже, остается только согласиться с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, по оценке которого из 27 изменений, запланированных главой УЗ Войцехом Бальчуном, выполнено только одно: начата активная PR-кампания", - отметил глава "Укрметаллургпрома".

При этом, по его словам, комплаенс-офис и пассажирский филиал "Укрзализныци" созданы только на бумаге, а остальные пункты откровенно провалены.

"Интересно, учел ли Балчун в оценке коррупции в УЗ в объеме 1 млрд грн доходы его сотрудников/фирм-прокладок от непрозрачного распределения вагонов? Или он хочет эту сумму утроить за счет отмены распоряжения КМУ №209-р и получения возможности устанавливать тарифы на свое усмотрение? Пока Бальчун и его команда остаются невероятно безразличными к нашим обращениям по поводу внедрения справедливого распределения вагонов "Укрзализныци", и это нас удивляет. Но мы не остановимся и заставим их работать прозрачно", - добавил Каленков.