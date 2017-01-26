МИД Польши призвал Украину отменить запрет на въезд мэру Перемышля "Этот инцидент абсолютно не должен был иметь места".

Роберт Хома Фото: Zycie Podkarpackie

Отношения между Украиной и Польшей зависят от отмены запрета на въезд в Украину для мэра польского города Перемышля Роберта Хомы.

Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел Польши Ян Джеджичак, передает "Интерфакс-Украина".

"Без разъяснения этой ситуации, без отмены решения трудно представить себе дальнейшее сотрудничество", - цитирует слова Джеджичака польское издание "Rzeczpospolita".

По его словам, МИД Польши был удивлен таким решением Службы безопасности Украины.

"Этот инцидент абсолютно не должен был иметь места", - подчеркнул замминистра.

Джеджичак также заявил что, если решение о запрете въезда для Хомы не будет отменено, представители польского МИД откажутся от участия в X Форуме "Польша-Украина", который начнется в польском Ряшеве 27 января.

"Это будет только начало нашей реакции, которая будет далеко идущей, в этом могу заверить", - добавил дипломат.

Напомним, 17 января Хому не впустили на территорию Украины. Мэр Перемышля ехал во Львов по приглашению генерального консула Польши. СБУ запретила ему въезд в Украину сроком на пять лет. В связи с инцидентом посольство Польши направило Украине ноту с просьбой объяснить обстоятельства и причину запрета.