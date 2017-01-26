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МИД Польши призвал Украину отменить запрет на въезд мэру Перемышля

"Этот инцидент абсолютно не должен был иметь места".

МИД Польши призвал Украину отменить запрет на въезд мэру Перемышля
Роберт Хома
Фото: Zycie Podkarpackie

Отношения между Украиной и Польшей зависят от отмены запрета на въезд в Украину для мэра польского города Перемышля Роберта Хомы.

Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел Польши Ян Джеджичак, передает "Интерфакс-Украина".

"Без разъяснения этой ситуации, без отмены решения трудно представить себе дальнейшее сотрудничество", - цитирует слова Джеджичака польское издание "Rzeczpospolita".

По его словам, МИД Польши был удивлен таким решением Службы безопасности Украины.

"Этот инцидент абсолютно не должен был иметь места", - подчеркнул замминистра.

Джеджичак также заявил что, если решение о запрете въезда для Хомы не будет отменено, представители польского МИД откажутся от участия в X Форуме "Польша-Украина", который начнется в польском Ряшеве 27 января.

"Это будет только начало нашей реакции, которая будет далеко идущей, в этом могу заверить", - добавил дипломат.

Напомним, 17 января Хому не впустили на территорию Украины. Мэр Перемышля ехал во Львов по приглашению генерального консула Польши. СБУ запретила ему въезд в Украину сроком на пять лет. В связи с инцидентом посольство Польши направило Украине ноту с просьбой объяснить обстоятельства и причину запрета.

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Тэги: Польша, Украина

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