Заммэра Ужгорода уличен в вымогательстве, - Луценко

Первый заместитель мэра Ужгорода Иштван Цап уличен в вымогательстве 40 тысяч гривен у предпринимателя за разрешение приватизации земли.
Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в фейсбуке.
"Посредник, определенный взяточником, сегодня задержан при получении второго транша взятки. Гражданин Цап находился в это время в Киеве и, узнав об этом, подался в бега", - написал он.
Генпрокурор отметил, что рекомендует Цапу немедленно прибыть в прокуратуру с повинной.
"Можно даже заключить сделку со следствием, если указать кому шли деньги наверх", - добавил Луценко.
Ранее сообщалось об обысках в здании Ужгородского горсовета, а также в домах отдельных его работников. Нескольких чиновников правоохоанители разоблачили во взяточничестве.