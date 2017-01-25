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Заммэра Ужгорода уличен в вымогательстве, - Луценко

Иштван Цап подался в бега.

Заммэра Ужгорода уличен в вымогательстве, - Луценко
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Первый заместитель мэра Ужгорода Иштван Цап уличен в вымогательстве 40 тысяч гривен у предпринимателя за разрешение приватизации земли.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в фейсбуке.

"Посредник, определенный взяточником, сегодня задержан при получении второго транша взятки. Гражданин Цап находился в это время в Киеве и, узнав об этом, подался в бега", - написал он.

Генпрокурор отметил, что рекомендует Цапу немедленно прибыть в прокуратуру с повинной.

"Можно даже заключить сделку со следствием, если указать кому шли деньги наверх", - добавил Луценко.

Ранее сообщалось об обысках в здании Ужгородского горсовета, а также в домах отдельных его работников. Нескольких чиновников правоохоанители разоблачили во взяточничестве. 

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