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НАБУ попросило суд разрешить заочное расследование дела судьи Чауса

16 января НАБУ вызвало Николая Чауса на допрос, однако он не явился.

НАБУ попросило суд разрешить заочное расследование дела судьи Чауса
Николай Чаус
Фото: www.facebook.com/ukrop.ukraine

Детективы Национального антикоррупционного бюро по согласованию с прокурорами Специальной антикоррупционной прокуратуры 25 января подали ходатайство в суд о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного (заочного) расследование по делу в отношении судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Прибегнуть к таким действиям НАБУ и САП вынуждены из-за того, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования и объявлен в международный розыск. О вызове на допрос он проинформирован в соответствии с требованиями законодательством", - говорится в сообщении.

НАБУ вызвало Николая Чауса на допрос 16 января в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Впрочем Чаус на допрос не явился.

Напомним, судью подозревают в получении в августе 2016 года 150 тыс. долларов взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, которая торговала димедролом и другими наркотическими веществами. Полученные деньги судья засунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать.

Чаус не был задержан из-за его судейского иммунитета и успел сбежать в Крым, оккупированный Россией. 6 сентября с него сняли неприкосновенность. 12 сентября НАБУ объявило его во всеукраинский розыск. В ноябре Интерпол объявил Чауса в международный розыск.

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