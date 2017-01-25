НАБУ попросило суд разрешить заочное расследование дела судьи Чауса 16 января НАБУ вызвало Николая Чауса на допрос, однако он не явился.

Николай Чаус Фото: www.facebook.com/ukrop.ukraine

Детективы Национального антикоррупционного бюро по согласованию с прокурорами Специальной антикоррупционной прокуратуры 25 января подали ходатайство в суд о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного (заочного) расследование по делу в отношении судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Прибегнуть к таким действиям НАБУ и САП вынуждены из-за того, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования и объявлен в международный розыск. О вызове на допрос он проинформирован в соответствии с требованиями законодательством", - говорится в сообщении.

НАБУ вызвало Николая Чауса на допрос 16 января в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Впрочем Чаус на допрос не явился.

Напомним, судью подозревают в получении в августе 2016 года 150 тыс. долларов взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, которая торговала димедролом и другими наркотическими веществами. Полученные деньги судья засунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать.

Чаус не был задержан из-за его судейского иммунитета и успел сбежать в Крым, оккупированный Россией. 6 сентября с него сняли неприкосновенность. 12 сентября НАБУ объявило его во всеукраинский розыск. В ноябре Интерпол объявил Чауса в международный розыск.