​Порошенко призвал Европарламент поддержать предоставление Украине автономных торговых преференций Президент провел телефонный разговор с главой ЕП Таяни.

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с новым главой Европейского Парламента Антонио Таяни.

Об этом сообщается на сайте президента.

Стороны обсудили завершение процедур, необходимых для введения безвизового режима Украины с Еврсоюзом, а также вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Порошенко выразил надежду на продолжение поддержки со стороны Европарламента Украины в вопросе восстановления территориальной целостности и углубления отношений с ЕС.

Президент призвал Европарламент поддержать предложение Европейской Комиссии о предоставлении Украине автономных торговых преференций для содействия дальнейшей диверсификации украинского экспорта в условиях экономического давления со стороны России.

Он также поблагодарил Европарламент за соблюдение политики непризнания аннексии Россией Крыма и обратился с просьбой активно противодействовать репрессиям и нарушениям прав человека Россией относительно граждан Украины, в том числе крымских татар, а также способствовать освобождению всех незаконно удерживаемых на территории РФ заложников.

Напомним, ранее в Европарламенте создали новую проевропейскую коалицию.