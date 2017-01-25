ПАСЕ приняла резолюцию о функционировании демократических институтов в Украине В резолюцию не включена поправка о проведении парламентских выборов на оккупированном Донбассе.

Фото: facebook.com/georgiylogvinskiy

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала проект резолюции "Функционирование демократических институтов в Украине".

Об этом сообщил народный депутат Украины, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский в Фейсбуке.

"Резолюция ПАСЕ "Функционирование демократических институтов в Украине" принята! Счет 106 на 11 опять в пользу Украины! Важно, что нашим оппонентам не удалось поменять термины "русская агрессия" на "внутренний конфликт", подменить понятия "свободные выборы" на "выборы под дулом автомата" и избирательной комиссией во главе с автомойщиком!" - написал Логвинский.

В резолюцию не включена поправка о проведении парламентских выборов на оккупированном Донбассе.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию с требованием к России освободить журналистов Романа Сущенко, Николая Семену, а также режиссера Олега Сенцова.

В октябре прошлого года ПАСЕ признала российскую агрессию против Украины.