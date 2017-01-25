Украина и Польша должны вместе расследовать акты вандализма против исторической памяти двух народов, - Наливайченко Наливайченко призвал установить не только исполнителей, но и выяснить организаторов и заказчиков.

Украина и Польша должны вместе расследовать преступления и акты вандализма против исторической памяти двух народов. Так лидер движения «Справедливость» Валентин Наливайченко отреагировал в эфире Эспрессо ТВ на осквернение украинского и польского мемориалов жертв НКВД в Быковне под Киевом.

"Это пощечина правоохранительной системе. Сегодня же должен быть доклад от правоохранителей, которые возбудили уголовное дело и начали работать над раскрытием этого преступления. Обязательно нужно привлечь польскую сторону к расследованию. Именно так мы работали с Владимиром Вятровичем, именно так взаимодействовали институты национальной памяти", - подчеркнул экс-глава СБУ и отметил, что за время его каденции в Службе безопасности именно так и делали.

Наливайченко призвал установить не только исполнителей преступления против исторической памяти, но и выяснить организаторов и заказчиков этого акта вандализма.

«Кто оплатил, кто давал инструкции, кто присылал в Быковню, потому что там святое место для украинцев. Там, в Быковне, еще с 30 - х годов расстреливали наших родственников, а польские офицеры позже попали в колесо этой карательной машины. Это преступление на украинской земле против украинского кладбища, но информирование польской стороны должно быть обязательным», - подчеркнул Наливайченко

Напомним, глава Института национальной памяти Владимир Вятрович на странице в Facebook сообщил, что в селе Быковня Киевской области неизвестные повредили памятники на месте захоронений жертв НКВД на территории мемориала «Быковнянские могилы».

«Осквернение памятников в Быковне — провокация, которую пытались представить как польский ответ за Гуту Пеняцьку. Но вандализм совершенный над польской частью мемориала обнаружил, что его настоящим исполнителем является третья сторона, заинтересована в обострении отношений между украинцами и поляками. Этот случай должен побудить украинцев и поляков объединить усилия не только для защиты своих достопримечательностей, но и чтобы не допустить сеяние разногласия между нашими народами», - сообщил В. Вятрович