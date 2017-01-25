НАБУ задержало и.о. главы правления ОГХК Чиновник подозревается в нанесении госпредприятию 300 млн гривен ущерба.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали и.о. председателя правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" по подозрению в нанесении ущерба предприятию на сумму более 300 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Фейсбуке.

"Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали и. о. главы правления ОГХК, который может быть причастен к нанесению ущерба ГП на сумму свыше 300 млн грн. Подробности - позже", - говорится в сообщении.

Согласно данным в госрестре, и. о. руководителя ОГХК является Руслан Журило.

Напомним, в феврале прошлого года НАБУ начало расследовать заявление тогдашнего министра экономики Айвараса Абромавичуса о коррупции на ОГХК. Абромавичус утверждал, что должностные лица ОГХК заключили договоры о поставках титанового сырья компании Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement по заниженной стоимости.

ОГХК начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината. Также компания управляет 51% ООО "ЗТМК" согласно решению Кабинета министров.