В здании Ужгородского горсовета проводят обыски Нескольких чиновников разоблачили во взяточничестве.

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Сотрудники прокуратуры и службы безопасности в Закарпатской области разоблачили коррупционную схему получения взяток должностными лицами Ужгородского городского совета при посредничестве физических лиц.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Предварительно установлено, что деньги чиновники горсовета получали за содействие в положительном решении "земельных вопросов", которые выносились на сессию.

В настоящее время при получении части взятки в сумме 20 тыс. гривен задержан посредник.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Кроме того в помещении Ужгородского городского совета, а также домах отдельных сотрудников проходят обыски.

Напомним, в апреле прошлого года в туалете Ужгородского горсовета нашли гранату.