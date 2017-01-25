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Насиров назвал себя поклонником Трампа

"Я являюсь поклонником Трампа, был в США. Интересно было посмотреть на такое событие".

Насиров назвал себя поклонником Трампа
Насиров на инаугурации
Фото: CNN

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что является поклонником президента США Дональда Трампа.

Таким образом он объяснил, почему ездил на инаугурацию Трампа в Вашингтоне.

"Да, я являюсь поклонником Трампа, был в США. Интересно было посмотреть на такое событие", - цитируют Насирова "Украинские новости".

Он утверждает, что ездил по приглашению и не знает стоимости посещения на инаугурации президента США.

Напомним, 20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Официально Украина была представлена на ней послом Валерием Чалым.

Но, по неофициальным подсчетам, на церемонии в Вашингтоне присутствовало рекордное число украинских политиков - около 100 человек.

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Тэги: Дональд Трамп, Роман Насиров

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