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На Чонгаре смонтировали вышку для вещания на Крым

На полуостров будут транслировать сигнал четырех радиостанций.

На юге Херсонской области 25 января завершился монтаж 150-метровой вышки для организации FM-вещания на оккупированный Россией полуостров Крым.

Фото: mip.gov.ua

Об этом сообщила пресс-служба Министерства информационной политики.

В феврале, когда на вышке установят оборудование, сигнал четырех украинских радиостанций (первый канал Украинского радио, Meydan, "Крым.Реалии", "Херсон FM") начнет доставляться в Крым. На следующем этапе Украина планирует организовать цифровое телевидение.

Фото: mip.gov.ua

"Срок строительства башни занял около двух месяцев. Все остальное время, около девяти месяцев, заняли работы с просчета и международной координации радиочастот, отвод земельного участка, проведение конкурса на радиочастоты", - заявил член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.

Вышка построена в рамках реализации Стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и организации вещания на территорию Крыма на 2016-2017 годы. 2 декабря 2016 года состоялась закладка первого блока под объект.

В реализации проекта задействованы Министерство информационной политики Украины, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, Херсонская ОГА, Украинский государственный центр радиочастот, Национальная общественная телерадиокомпания Украины и инвестор "Телесети Украины".

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Тэги: Крым, радио, Чонгар, Министерство информации

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