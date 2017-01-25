На Чонгаре смонтировали вышку для вещания на Крым На полуостров будут транслировать сигнал четырех радиостанций.

На юге Херсонской области 25 января завершился монтаж 150-метровой вышки для организации FM-вещания на оккупированный Россией полуостров Крым.

Фото: mip.gov.ua

Об этом сообщила пресс-служба Министерства информационной политики.

В феврале, когда на вышке установят оборудование, сигнал четырех украинских радиостанций (первый канал Украинского радио, Meydan, "Крым.Реалии", "Херсон FM") начнет доставляться в Крым. На следующем этапе Украина планирует организовать цифровое телевидение.

Фото: mip.gov.ua

"Срок строительства башни занял около двух месяцев. Все остальное время, около девяти месяцев, заняли работы с просчета и международной координации радиочастот, отвод земельного участка, проведение конкурса на радиочастоты", - заявил член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.

Вышка построена в рамках реализации Стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и организации вещания на территорию Крыма на 2016-2017 годы. 2 декабря 2016 года состоялась закладка первого блока под объект.

В реализации проекта задействованы Министерство информационной политики Украины, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, Херсонская ОГА, Украинский государственный центр радиочастот, Национальная общественная телерадиокомпания Украины и инвестор "Телесети Украины".