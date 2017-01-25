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Порошенко обвинил Россию в попытке разъединить Евросоюз

"Путин сказал, что распад СССР был величайшей трагедией 90-х годов. Для меня трагедией был бы коллапс Евросоюза".

Порошенко обвинил Россию в попытке разъединить Евросоюз
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко в интервью финским газетам Helsingin Sanomat и Iltalehti заявил, что Россия пытается разъединить Европейский Союз.

"Кто не получает выгоды от существования ЕС? Франция ощущает пользу, так же, как Германия и Великобритания, даже несмотря на Брексит. Также Финляндия. А Россия направляет силы на ослабление ЕС. Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, оказывая влияние на отдельные государства", - цитирует президента его пресс-служба.

Президент выразил обеспокоенность ситуацией, которая сейчас сложилась в ЕС. "Говорят, что Путин сказал, что для него распад Советского Союза был величайшей трагедией 90-х годов. Для меня трагедией был бы коллапс Евросоюза", - отметил он.

Напомним, бывший вице-президент США Джо Байден недавно заявил, что Россия попытается повлиять на ход выборов в Европе, как она это делала в США, чтобы "разрушить международный либеральный порядок".

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Тэги: Евросоюз, Владимир Путин, Петр Порошенко

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