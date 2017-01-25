Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Эффект Трампа
Эффект Трампа
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
При обыске у Кузьмина нашли золотую лопату
При обыске у Кузьмина нашли золотую лопату
ГлавнаяПолитика

В Украине декоммунизировали морпорты "Ильичевск" и "Октябрьск"

"Ильичевск" переименован в "Черноморск", а "Октябрьск" - в "Ольвию".

В Украине декоммунизировали морпорты "Ильичевск" и "Октябрьск"
Ильичевский порт
Фото: www.dengi-info.com

Кабинет Министров переименовал морской порт "Ильичевск" в Одесской области в "Черноморск", а специализированный морпорт "Октябрьск" в Николаеве - в "Ольвия".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Решение принято в соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов и запрете пропаганды их символики".

Напомним, в феврале 2016 года Верховная Рада переименовала город Ильичевск в Черноморск. Черноморск - вымышленный город из романа "Золотой теленок" Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Прообразом Черноморска была Одесса.

В сентябре 2016 года Госпогранслужба декоммунизировала отдел Одесского отряда "Ильичевск" в "Черноморск".

Новости по теме:

Тэги: Николаев, Черноморск (Ильичевск), Одесская область, декоммунизация

Читайте в разделе