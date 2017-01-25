В Украине декоммунизировали морпорты "Ильичевск" и "Октябрьск" "Ильичевск" переименован в "Черноморск", а "Октябрьск" - в "Ольвию".

Ильичевский порт Фото: www.dengi-info.com

Кабинет Министров переименовал морской порт "Ильичевск" в Одесской области в "Черноморск", а специализированный морпорт "Октябрьск" в Николаеве - в "Ольвия".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Решение принято в соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов и запрете пропаганды их символики".

Напомним, в феврале 2016 года Верховная Рада переименовала город Ильичевск в Черноморск. Черноморск - вымышленный город из романа "Золотой теленок" Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Прообразом Черноморска была Одесса.

В сентябре 2016 года Госпогранслужба декоммунизировала отдел Одесского отряда "Ильичевск" в "Черноморск".