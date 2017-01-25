Адвоката Полозова несколько часов продержали в здании ФСБ в Крыму Глава Меджлиса считает задержание "попыткой изоляции крымских татар от адвокатов".

Николай Полозов

В аннексированном Крыму задержали российского адвоката Николая Полозова, несколько часов продержали в здании, а затем отпустили.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

"Полозова хотят исключить из дела Умерова в качестве защитника. Ну и попытка запугать, чтобы не работал в Крыму по делам крымских татар", - написал Наумлюк.

Глава Меджлиса, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров считает задержание Полозова "попыткой изоляции крымских татар от адвокатов". Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"ФСБ России поставила задачу полностью изолировать репрессируемых крымских татар от их защитников. Сегодня, 25 января 2017 года, в оккупированном Крыму ФСБ задержала Полозова, известного российского адвоката, защитника зампредседателя Меджлиса Ахтема Чийгоза, арестованного оккупантами 29 января 2015 года. Двумя днями раньше, 23 января 2017 года, Полозов принимал участие в сайд-ивенте украинской делегации на зимней сессий ПАСЕ в Страсбурге", - отметил Чубаров.

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар назвала задержание российского адвоката "очередным проявлением давления и политики устрашения, традиционным для страны-оккупанта".

"Это очередное проявление давления и политики устрашения, которая является традиционной для страны-оккупанта. Кроме ряда политических дел - дело 26 февраля, 3 мая, Хизб-ут-Тахрир, поиска террористов, экстремистов и диверсантов, карательной психиатрии, многочисленных обысков, запрета собраний... в Крыму к административной ответственности привлекают тех крымских татар, которые просто посещают судебные заседания, как неравнодушные. Теперь дошли до адвокатов", - написала она в Фейсбуке.

Напомним, Полозов ранее был одним из адвокатов Надежды Савченко, сейчас представляет интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Ранее Полозов сообщил, что российская ФСБ начала в отношении него следственные действия.