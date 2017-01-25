После отставки Яценюка в Украине началось возвращение олигархов, - Немецкий институт международных студий "С приходом нового правительства сделаны уступки в интересах олигархов".

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"Отставка правительства Арсения Яценюка и назначение Гройсмана вызвали заметный сдвиг в балансе сил в украинской власти в пользу президента. Исчез дуализм, который существовал между президентом и Яценюком, представляющего самую сильную парламентскую фракцию", - говорится в исследовании Немецкого института международных студий (SWP) "Деолигархизация в Украине. Многообещающие перспективы, мрачная реальность" авторства Штеффена Халлинга и Сьюзан Стюарт.

"С приходом нового правительства и отставкой Яценюка с поста премьер-министра сделаны уступки в интересах олигархов", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что в период после Майдана существенно снизилось влияние Рината Ахметова. Его компания ДТЭК была крупнейшим частным производителем электроэнергии в стране. Однако Национальная Комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг Украины решила снизить тарифы на закупку государством электроэнергии, что привело к значительным потерям для Ахметова.

Кроме того, правительство Яценюка приняло решение и против другого олигарха, Дмитрия Фирташа - "отменив аренду его двух металлургических заводов и конфисковал 500 млн кубических метров природного газа у его холдинговой компании Ostchem".

Упоминается в исследовании и возвращение правительством Яценюка под контроль государства компании "Укрнафта": "Когда правительство отстранило ставленника Коломойского от наблюдательного совета "Укрнафты", он пытался вернуть компанию силой, но потерпел неудачу".

Однако, как говорится в статье, после отставки правительства Арсения Яценюка начинается "возвращение олигархов".

"После прихода нового правительства и отставки Яценюка с поста премьер-министра сделаны уступки в интересах олигархов", - говорится в статье.

Например, энергетическая компания Ахметова ДТЭК недавно вновь зафиксировала значительную прибыль. Это возможно только потому, что НКРЭ подняла ранее сниженные тарифы на покупку электроэнергии на 20%, отмечают авторы. Более того, пересматривается цена угля, что идет на пользу Ахметову, который контролирует крупный сегмент украинской угольной промышленности.

И хотя авторы отмечают важные шаги по "деолигархизации" в сфере финансирования политических сил с принятием закона о государственном финансировании партий, а также в увеличении прозрачности финансирования СМИ, "большинство олигархов, которые были политически активными в течение длительного времени, остались влиятельными".

"Более новые игроки из "Семьи" Януковича значительно потеряли влияние. В то же время начали свой путь вверх другие. Они тесно связаны с нынешней элитой, особенно с президентом, который смог укрепить свои позиции во многих сферах".

Авторы статьи отмечают необходимость "использовать новые механизмы, чтобы разорвать симбиоз политики и бизнеса" в Украине. Для этого, подчеркивается в исследовании SWP, нужно углубить совместные усилия в направлении борьбы с коррупцией и проведения экономических реформ, в частности при участии ЕС, МВФ, ОБСЕ, Совета Европы и Энергетического сообщества.