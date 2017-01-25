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Наливайченко: из-за коррупции украинская власть теряет мировую поддержку

"Наша страна может остаться один на один с внешним агрессором".

Наливайченко: из-за коррупции украинская власть теряет мировую поддержку
Фото: пресс-служба Наливайченко

Из-за коррупции украинская власть может потерять поддержку мирового сообщества, что может привести к тому, что наша страна останется "один на один с внешним агрессором".

Об этом заявил лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко, комментируя то, что Украина заняла 131 место в мировом рейтинге восприятия коррупции.

По его мнению, коррумпированная власть - самое большое зло и угроза для Украины и украинцев. Как написал политик в своем Фейсбуке, "с коррупцией в Украине власть не только не борется: Украинская власть со своими трастами и оффшорами - это синоним коррупции!".

Наливайченко также отметил, что риски, которые несет с собой эта проблема, огромные: Международное политическая, экономическая, финансовая и политика безопасности помощь Украине неизбежно уменьшаться.

"131 место коррумпированности - это разворовывание бюджета, пенсий, стипендий, зарплат каждого украинца. Это пропасть бедности и безнадежности для людей. В пропасти коррупционной лжи власти оказались перспектива членства нашей страны в ЕС, экономическая и политика безопасности помощь Украине", - подчеркнул политик.

По его мнению, показательными в плане борьбы с коррупцией будут шаги новой администрации США. А лидеры европейских стран уже откровенно указывают украинской власти на ее главную проблему.

"Президент маленькой Эстонии позавчера твердо указала президенту Порошенко на коррупцию", - подчеркнул Наливайченко.

Напомним, ранее в

ице-президент США Джозеф Байден призвал Украину продолжать борьбу с коррупцией, сотрудничать с МВФ и проводить жесткие реформы

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Тэги: борьба с коррупцией, Валентин Наливайченко

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