ФСБ задержала в Крыму адвоката Полозова
Бывший адвокат Савченко сейчас представляет интересы крымских татар.
Николай Полозов
ФСБ задержала в Симферополе российского адвоката Николая Полозова.
"Николая Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос в УФСБ", - написал в фейсбуке глава Центризбиркома Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев.
Российский журналист Антон Наумлюк в фейсбуке сообщил, что Полозова допросят в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова.
Ранее Полозов говорил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ.
Николай Полозов ранее был одним из адвокатов Надежды Савченко, сейчас представляет интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.