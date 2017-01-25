ФСБ задержала в Крыму адвоката Полозова Бывший адвокат Савченко сейчас представляет интересы крымских татар.

Николай Полозов

ФСБ задержала в Симферополе российского адвоката Николая Полозова.

"Николая Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос в УФСБ", - написал в фейсбуке глава Центризбиркома Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев.

Российский журналист Антон Наумлюк в фейсбуке сообщил, что Полозова допросят в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова.

Ранее Полозов говорил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ.

Николай Полозов ранее был одним из адвокатов Надежды Савченко, сейчас представляет интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.