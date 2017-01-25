В "Укрзализныце" не иссякают коррупционные потоки, экономические показатели ухудшаются, - Омелян Корпоратизация предприятия остановлена, говорит министр.

Фото: facebook/Volodymyr Omelyan

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявляет, что корпоратизация "Укрзализныци" остановилась, а борьба с коррупцией в компании не происходит. Об этом министр рассказал журналистам перед заседанием Кабинета министров, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы видим, что реформа не происходит. Мы видим, что корпоратизация остановлена. Мы видим, что экономические показатели ухудшаются, ситуация с коррупцией не улучшается", - сказал министр журналистам перед заседанием Кабинета министров в среду в Киеве.

Он отметил, что тесно сотрудничает с правоохранительными органами в вопросе борьбы с коррупцией.

"У нас меняются лица на потоках, но я не вижу, что этот поток не иссякает. Я вижу четко, что даже задекларированная на сегодня руководителем "Укрзализныци" Балчуном экономия 7 млрд грн, которая должна была быть за счет снижения коррупционного ресурса - на самом деле ... нет никакого результата. И эти показатели - это тоже откровенный блеф и подтасовка отчетности, когда мы имеем манипуляцию цифрами, когда мы имели убытки в 2015 году в 16 млрд грн, а по итогам 2016 года - прибыль 300 млн грн", - сказал министр.

По его словам, отчетность за 2015 год была сформирована международной аудиторской компанией, а за 2016 год - это национальная отчетность.