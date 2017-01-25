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Платить за отопление в рассрочку захотели лишь 3 тыс. украинцев

Услуга оказалась непопулярной.

Платить за отопление в рассрочку захотели лишь 3 тыс. украинцев
Фото: www.apollo.lv

Около 3 тыс. граждан воспользовались рассрочкой оплаты жилищно-коммунальной услуги по отоплению, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"По последним данным, которые у нас есть, по Украине очень немного... Приблизительно три тысячи человек", - сказал он.

Рева считает, что украинцев нужно больше информировать о такой услуге.

Напомним, в октябре 2016 года Кабмин разрешил рассрочку оплаты услуг по отоплению для не получающих субсидию домохозяйств. У потребителей есть возможность в отопительный период платить только 50% стоимости потребленных услуг, остальные - 50% счета доплачивать в неотопительный период (с мая по сентябрь), то есть оплачивать счета за теплоснабжение равными частями в течение года.

Для получения возможности рассрочки семье следует обратиться с письменным заявлением к исполнителю услуги по централизованному отоплению.

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Источник: "Українські новини"
Тэги: ЖКХ, коммунальные услуги, отопление

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