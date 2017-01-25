Украина заняла 131 место в мировом рейтинге восприятия коррупции За год Украине удалось заработать лишь два дополнительных балла.

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Украина заняла 131-е место среди 176 стран в мировом рейтинге восприятия коррупции CPI.

Об этом свидетельствует исследование, обнародованное на сайте Transparency International Украина.

За 2016 год Украина получила 29 баллов из 100 возможных. Это на два балла больше, чем в прошлом году. Столько же баллов получили Казахстан, Россия, Непал и Иран.

"Улучшению нашей позиции в мировом рейтинге способствовало продвижению антикоррупционной реформы, однако отсутствие действенной судебной системы и фактическая безнаказанность коррупционеров не дает Украине сделать мощный рывок вперед и преодолеть 30-балльный барьер, что называется "позором для нации", - сказано в пресс-релизе Transparency International Украина.

Больше всего баллов Украине принесло исследование World Justice Project Rule of Law Index, что учитывается в построении CPI. Показатель Украины в нем вырос на 10 баллов по сравнению с прошлыми годами. Это связано с уменьшением использования служебного положения в органах исполнительной власти (показатель улучшился на 14%), в полиции и вооруженных силах (показатель улучшился на 6%), но в судебной ветви власти ситуация осталась такой же, что и во времена режима Януковича. Об этой же проблеме говорит и исследования World Competitiveness Yearbook, которое принесло в этом году Украине три дополнительных балла.

Большую роль гражданского общества в воплощении демократических преобразований отмечает исследование Freedom House Nations in Transit, в этом году оно принесло Украине +4 балла. Подотчетность государственных закупок благодаря системе ProZorro, государственное финансирование партий, первые расследования НАБУ, участие общественности в антикоррупционных реформах эксперты назвали самыми главными изменениями. Крупнейшими вызовами исследование признало слабость институтов, которые должны обеспечивать верховенство права, чрезмерную зарегулированность экономики и сосредоточение власти в руках олигархических кланов.

Негативными оценками Украину наградили исследования World Economic Forum Executive Opinion Survey (-1 балл) и Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (-2 балла). Бизнес увидел значительную коррупцию при распределении государственных средств, а судебную систему признал неспособной помешать этому.

Индекс восприятия коррупции базируется на независимых исследованиях и опросах, в которых принимают участие международные финансовые и правозащитные эксперты, в том числе Всемирного банка, Freedom House, World Economic Forum, Азиатского и Африканского банков развития и тому подобное. Индекс ранжирует страны от ноля баллов (высокий уровень коррупции) до 100 (отсутствие коррупции).

Напомним, в рейтинге за 2015 год Украина заняла 130-е место из 168 в мировом рейтинге восприятия коррупции CPI с 27 баллами.