В Киевсовете согласовали переименование 16 улиц Проспект Героев Сталинграда предложено сделать улицей Владимира Ивасюка.

Киевсовет

Постоянная комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей на заседании 24 января согласовала проект решения о переименовании ряда улиц.

Как сообщается на сайте Киевсовета, переулку Ладо Кецховели в Подольском районе предложено вернуть историческое название - переулок Воздвиженский.

Бульвар Дружбы Народов хотят переименовать в бульвар Николая Михновского, а бульвар Михаила Кольцова - в бульвар Николая Руденко.

Улица Гайдара может стать улицей Семьи Праховых, ул. Генерала Наумова ул. Людмилы Фои, ул. Маршала Тимошенко - ул. Николая Кагарлицкого, ул. Московская - ул. Дмитрия Годзенко.

Улицу Новороссийскую предложено переимновать в Опришковскую, ул. Александра Горовица - в ул. Василия Барки, ул. Петровского - в ул. Василия Щавинского, ул. Пугачева - в ул. Академика Ромоданова, ул.Семашко - в ул. Николая Павлушкова, ул. Тропинина - в ул. Якубенковскую.

Переулок Делегатский может стать переулком Федоровским, переулок Михаила Реута - переулком Памвы Берынды.

Проспект Героев Сталинграда предложено сделать улицей Владимира Ивасюка.

Соответствующие переименование должен утвердить еще Киевсовет на пленарном заседании.

Напомним, Украина переименовала 987 населенных пунктов и более чем 51 тысячу улиц, площадей, скверов в ходе декоммунизации. Также были демонтированы 2389 памятников и памятных знаков, в том числе 1320 - установленных в честь Ленина.