ГПУ допускает отказ в экстрадиции добровольца Церцвадзе в Россию Основанием может стать угроза пыток или смерти.

Гия Церцвадзе в зале суда Фото: 112.ua

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин заявил, что Украина откажет России в экстрадиции гражданина Грузии Гии Церцвадзе, если установит, что там ему может угрожать опасность.

"Мы несем ответственность за экстрадиционную проверку и принятие соответствующего решения. Для Украины принципиально важно придерживаться своих международных обязательств. Если есть любое обстоятельство, которое указывает на угрозу смерти или пыток (Гии Церцвадзе), согласно международной конвенции, мы откажемся от его передачи", - сказал он грузинскому телеканалу "Рустави 2".

"Как только будут собраны все документы, все компетентные органы передадут свои выводы, ГПУ примет окончательное решение с учетом всех аспектов, в т.ч. национальных интересов Украины", - добавил он.

Напомним, Соломенский районный суд Киева вынес решение об аресте на 40 суток гражданина Грузии Гии Церцвадзе, который находится в международном розыске и был задержан в воскресенье, 15 января, в аэропорту "Жуляны". Церцвадзе был объявлен в розыск Российской Федерацией по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенным в 2003 году в Сочи.

Известно также, что Гия Церцвадзе воевал на востоке Украины на стороне украинских добровольческих сил. Адвокаты утверждают, что обвинения российской стороны сфабрикованы.