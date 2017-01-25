При обыске у Кузьмина нашли золотую лопату
При обыске у Кузьмина нашли золотую лопату
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Эффект Трампа
Эффект Трампа
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
ГлавнаяПолитика

ГПУ допускает отказ в экстрадиции добровольца Церцвадзе в Россию

Основанием может стать угроза пыток или смерти.

ГПУ допускает отказ в экстрадиции добровольца Церцвадзе в Россию
Гия Церцвадзе в зале суда
Фото: 112.ua

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин заявил, что Украина откажет России в экстрадиции гражданина Грузии Гии Церцвадзе, если установит, что там ему может угрожать опасность.

"Мы несем ответственность за экстрадиционную проверку и принятие соответствующего решения. Для Украины принципиально важно придерживаться своих международных обязательств. Если есть любое обстоятельство, которое указывает на угрозу смерти или пыток (Гии Церцвадзе), согласно международной конвенции, мы откажемся от его передачи", - сказал он грузинскому телеканалу "Рустави 2".

"Как только будут собраны все документы, все компетентные органы передадут свои выводы, ГПУ примет окончательное решение с учетом всех аспектов, в т.ч. национальных интересов Украины", - добавил он.

Напомним, Соломенский районный суд Киева вынес решение об аресте на 40 суток гражданина Грузии Гии Церцвадзе, который находится в международном розыске и был задержан в воскресенье, 15 января, в аэропорту "Жуляны". Церцвадзе был объявлен в розыск Российской Федерацией по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенным в 2003 году в Сочи.

Известно также, что Гия Церцвадзе воевал на востоке Украины на стороне украинских добровольческих сил. Адвокаты утверждают, что обвинения российской стороны сфабрикованы.

Новости по теме:

Тэги: Россия, Грузия, Генпрокуратура, экстрадиция, боевые действия на востоке Украины

Читайте в разделе