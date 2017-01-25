​Евродепутат назвал отмену санкций США в обмен на сокращение ядерного арсенала РФ сдачей Украины Брок напомнил, что санкции против РФ были введены с целью выполнения минских договоренностей.

Фото: yes-ukraine.org

Отменить введенные США в связи с аннексией Крыма и агрессией против Украины санкции против России в обмен на сокращение Москвой ее ядерного арсенала означало бы "соглашение о продаже свободы другой страны". Такое мнение высказал действующий председатель комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок в интервью DW.

"Смотрите, это означает отдать Украину в обмен на сокращение Москвой части ее ядерного арсенала. Мне кажется, что такое соглашение не имеет смысла", - заявил евродепутат.

Так Брок прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа в интервью британскому изданию The Times еще до своей инаугурации.

Он также отметил, что санкции против РФ были введены с целью выполнения минских договоренностей.

"Мы можем снять санкции, если это будет сделано. Это цена", - отметил депутат.

Кроме того, Брок назвал войну в Сирии завершенной после "завершения войны против умеренных сил". По его мнению, "Россия в какой-то степени пренебрегла дипломатическим решением в пользу военного". В то же время евродепутат призвал власти РФ занять конструктивную позицию на мирных переговорах по решению сирийского конфликта.

"Я считаю, что Россия должна понимать, что несоблюдение международных правовых норм, затягивание мирных переговоров, которые бы учитывали интересы всех сторон - не лучшая почва для поиска долгосрочных решений по Сирии", - отметил он.

Как сообщалось 22 января, Президент Петр Порошенко наградил Элмара Брока орденом князя Ярослава Мудрого V степени.