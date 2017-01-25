Ляшко приобрел жилой дом и два земучастка за ₴15 млн в Киевской области Недвижимость и земучастки были приобретены у Артема Савицкого.

Фото: Тамара Шевчук

Глава Радикальной партии Олег Ляшко задекларировал покупку жилого дома и двух земельных участков в Обуховском районе Киевской области за 15 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

В частности, Ляшко приобрел жилой дом площадью 549,5 кв. м за 11,2 млн гривен, а также 2 земельных участка (4 500 и 1 400 кв. м) за 3,8 млн гривен.

Недвижимость и земучастки были приобретены у Артема Савицкого, который на внеочередных выборах Верховной Рады в 2014 году был №92 в избирательном списке РП.

Как сообщалось, Ляшко задекларировал 4,2 млн гривен доходов в 2015 году.

В поданной осенью 2016 электронной декларации Ляшко указал, что хранит 740 тыс. долларов, 90 тыс. евро и 890 тыс. гривен наличными, еще боле 2 млн гривен размещены на банковских счетах. Также он владеет двумя квартирами в Киеве на 367 кв. м и 95 кв. м и арендует дом на 215 кв. м в Козине Киевской области у гражданина Украины Артема Савицкого. В собственности главного "радикала" есть также офис на 182 кв. м в Киеве и шесть земельных участков по 210 кв. м каждый в Княжичах Киевской области.