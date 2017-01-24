ПАСЕ приняла резолюцию с требованием освободить Сенцова, Сущенко и Семену Резолюцию поддержали подавляющее большинство депутатов.

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Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию "Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе", подготовленную главой украинской делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, член постоянной делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

"В ПАСЕ принята резолюция "Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе", подготовленную нашим коллегой Владимиром Арьевым. В резолюции есть четкое требование к РФ: освободить Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Семену", - написала она в Facebook во вторник вечером.

Геращенко подчеркнула важность принятия Европарламентом резолюции противодействия российской пропаганде.

"Требуем от РФ освободить украинских журналистов", - подытожила нардеп.

Резолюцию поддержали подавляющее большинство депутатов, сообщает Укринформ.

"Будучи обеспокоенной свободой СМИ в Российской Федерации, Ассамблея призывает российское руководство освободить Романа Сущенко, который с 2010 года является корреспондентом Украинского национального информационного агентства Укринформ во Франции, и с 30 сентября 2016 года содержится в Москве в заключении по обвинению в "шпионаже", - говорится в тексте резолюции.

ПАСЕ также требует от российских властей снять обвинение в "сепаратизме" и прекратить преследование украинских журналистов в Крыму - Анны Андриевской, Наталии Кокориной и Николая Семены.

В резолюции в очередной раз отмечается обеспокоенность ПАСЕ в связи с невыполнением Россией требования освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова, которому был вынесен незаконный приговор - 20 лет заключения.

Резолюция напоминает и о незаконном закрытии оккупационной российской властью в Крыму крымскотатарского телеканала ATR. Кроме этого, в документе выражается беспокойство состоянием свободы медиа в Турции на фоне сворачивания в стране демократических свобод.

В резолюции подчеркивается, что правительства стран-членов Совета Европы должны активно реагировать на угрозы свободы СМИ и нападения против журналистов в рамках организованной в апреле 2015 года "Платформы обеспечения защиты журнализма и безопасности журналистов".

В ПАСЕ напоминают, что, начиная с января 2015 года, в странах-членах Совета Европы были убиты 16 журналистов.

Напомним, в октябре ПАСЕ признала российскую агрессию против Украины.