Сторонникам насильственной национализации нужно прикусить язык, - Курячий Нардеп предлагает занимать более конструктивную точку зрения.

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"Всем, кто говорит о насильственной национализации, нужно прикусить язык! Это погубит экономику Украины", - нардеп Максим Курячий.

Такое мнение высказал в студии "Эспрессо-ТВ" народный депутат Максим Курячий (фракция БПП), передает ТСН.

В качестве примера, он привел скандал вокруг национализации торговой сети "АТБ". Депутат считает, что это ставит под угрозу продовольственную безопасность страны, работает против ее экономики и украинского потребителя. "Во-первых, однозначно, конкретно и предметно: это абсолютная несуразица. И в целом я никому не советую вести какие-либо разговоры относительно национализации частных корпораций. Таких как, например, "АТБ". А если кто-то вдруг начинает об этом говорить, советую немедленно прикусить язык. Поскольку все эти разговоры – могу вас точно заверить – кто-то может использовать с целью дестабилизации экономики Украины! Во-вторых, национализация абсолютно невозможна, поскольку нарушает главный принцип рыночной экономики - право на частную собственность, которое гарантировано Конституцией Украины!", - говорит Курячий.

По его словам, национализация невозможна, поскольку это удар по рынку ритейла. И крайне негативный сигнал инвесторам. "Какой дурак к нам придет, если это произойдет? - говорит нардеп. - Вообще, если говорить языком цифр (а они мне известны, так как я работаю в профильном комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики ), сеть магазинов "АТБ" - это почти 800 магазинов! И что характерно, в этой сети продаются продукты по самым низким ценам в стране. Смело можно сказать, что это социальный бизнес".

"Эти 800 магазинов ежедневно посещает около 2,5 миллионов покупателей Украины. А это уже аргумент для продовольственной безопасности государства. Что касается налогов, по нашим подсчетам, только в 2016 году корпорация "АТБ" заплатила державе примерно 5 млрд. грн. И дополнительно только за прошлый год было создано 6,5 тысяч рабочих мест. Поэтому я всем предлагаю занимать более конструктивную точку зрения. И если ты не хочешь вредить интересам страны, надо немедленно остановить этот бред о национализации. Не нужно играться в эти опасные игры!", - резюмировал Курячий.