МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Эффект Трампа
Эффект Трампа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
При обыске у Кузьмина нашли золотую лопату
При обыске у Кузьмина нашли золотую лопату
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
ГлавнаяПолитика

Порошенко отказался общаться с российскими журналистами

Президент потребовал от России прекратить убивать украинцев.

Порошенко отказался общаться с российскими журналистами
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко отказался дать интервью российским журналистам в Хельсинки.

Как передает агентство "Интерфакс-Украина", во время посещения парламента Финляндии к Порошенко подошли журналисты одного из российских телеканалов с просьбой ответить на их вопросы.

В ответ президент Украины сказал: "Перестаньте убивать украинцев и освободите территорию!"

Порошенко сообщил, что только в январе на Донбассе погибли семеро украинцев.

В ответ на очередную попытку журналиста задать вопрос президент Украины сказал, что не будет давать интервью российским СМИ, пока Россия осуществляет оккупацию украинских территорий.

Напомним, Порошенко во время своего визита в Хельсинки почтил память финнов, которые боролись за независимость Финляндии, в частности в войне с СССР.

Новости по теме:

Тэги: Петр Порошенко

Читайте в разделе