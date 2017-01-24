Порошенко отказался общаться с российскими журналистами Президент потребовал от России прекратить убивать украинцев.

Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко отказался дать интервью российским журналистам в Хельсинки.

Как передает агентство "Интерфакс-Украина", во время посещения парламента Финляндии к Порошенко подошли журналисты одного из российских телеканалов с просьбой ответить на их вопросы.

В ответ президент Украины сказал: "Перестаньте убивать украинцев и освободите территорию!"

Порошенко сообщил, что только в январе на Донбассе погибли семеро украинцев.

В ответ на очередную попытку журналиста задать вопрос президент Украины сказал, что не будет давать интервью российским СМИ, пока Россия осуществляет оккупацию украинских территорий.

Напомним, Порошенко во время своего визита в Хельсинки почтил память финнов, которые боролись за независимость Финляндии, в частности в войне с СССР.