Порошенко отказался общаться с российскими журналистами
Президент потребовал от России прекратить убивать украинцев.
Президент Петр Порошенко отказался дать интервью российским журналистам в Хельсинки.
Как передает агентство "Интерфакс-Украина", во время посещения парламента Финляндии к Порошенко подошли журналисты одного из российских телеканалов с просьбой ответить на их вопросы.
В ответ президент Украины сказал: "Перестаньте убивать украинцев и освободите территорию!"
Порошенко сообщил, что только в январе на Донбассе погибли семеро украинцев.
В ответ на очередную попытку журналиста задать вопрос президент Украины сказал, что не будет давать интервью российским СМИ, пока Россия осуществляет оккупацию украинских территорий.
Напомним, Порошенко во время своего визита в Хельсинки почтил память финнов, которые боролись за независимость Финляндии, в частности в войне с СССР.