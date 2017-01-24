Тесты на должность главы Нацполиции прошли без Трояна и Крищенко Их протестируют в отдельный день.

Фото: Сергей Нужненко

И.о. главы Национальной полиции Вадим Троян и начальник киевской полиции Андрей Крищенко не пришли на тестирование, которое происходит в рамках конкурса на должность главы ведомства.

Об этом пишет "Укриинформ".

Но, как рассказал руководитель Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, им дадут возможность сдать тесты в другой день, если они не явились по уважительным причинам.

Всего на тестирование общих навыков во вторник пришли 43 кандидата. Они должны были ответить на 60 вопросов в течение часа.

Среди присутствующих были заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев, начальник департамента уголовного розыска Сергей Князев, начальник главного управления в Донецкой области Вячеслав Аброськин, начальник главного управления в Одесской области Дмитрий Головин и другие.

Напомним, предыдущий руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года. После этого глава МВД Арсен Аваков поручил исполнять обязанности руководителя Национальной полиции ее первому заместителю Вадиму Трояну.