НАБУ обвинили в попытке фальсифицировать подозрение по "делу Мартыненко" (документ) В СМИ опубликован проект подозрения, которое НАБУ подготовило по так называемому «делу Мартыненко».

Павел Пинзеник Фото: nfront.org.ua

Народный депутат Украины Павел Пинзеник заявил, что НАБУ пытается фальсифицировать подозрение относительно Николая Мартыненко и опубликовал ее полный текст. Об этом сообщает «Espresso».

«Проект подозрения был составлен недавно в «пожарном порядке», после того как 11 января текущего года решением Соломенского районного суда Киева действия детектива в этом деле были признаны противоправными. Суд признал нарушение Национальным антикоррупционным бюро права Николая Мартыненко на защиту и де-факто обязал НАБУ закрыть уголовное производство в отношении него.

Срок выполнения судебного решения истекает 26 января - через десять дней после оглашения полного текста судебного решения. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Тем не менее, НАБУ уже сообщило о намерении продолжать досудебное расследование по «делу Мартыненко», пишет П.Пинзеник.

"После вступления в силу упомянутого постановления Соломенского районного суда перспективы отстоять свои позиции по «делу Мартыненко» в суде у НАБУ практически нулевые. Антикоррупционное агентство имеет целью не конечный результат в виде обвинительного судебного приговора, а продолжение пиара на процессе расследования.

Ответственность за отсутствие результата НАБУ уже традиционно переложит на Специализированную антикоррупционную прокуратуру и суды. Оплатить бесполезную работу детективов ради бесплодных попыток директора НАБУ Артема Сытника «сохранить лицо» предстоит всем нам - гражданам Украины из средств государственного бюджета на содержание НАБУ, САП и судов ", считает нардеп.

Как следует из обнародованного Пинзенком проекта подозрения, НАБУ планирует инкриминировать Мартыненко использования полномочий на должности заместителя председателя и председателя парламентского комитета по ТЭК для получения взяток, а также создание с этой целью «преступной организации».

По версии НАБУ, Мартыненко якобы договорился с председателем правления чешского предприятия «Шкода» Мирославом Фиалой о помощи в выигрыше «Шкодой» тендеров «Энергоатома». В качестве отплаты за помощь «Шкода» якобы платила «откаты» на счета панамской компании, которая была создана по указанию Мартыненко и бенефициаром которой он якобы был.

"То есть, за основу взято то, что ранее озвучивалось в интернет-публикациях. Суть проекта подозрения на 20 страницах сводится к следующему ", пишет Пинзеник, акцентируя отсутствие каких-либо доказательств против Мартыненко.

«Первое. Мартыненко как должностное лицо ВР якобы злоупотреблял предоставленными ему законом полномочиями. Это более чем спорное утверждение ничем не подкреплено», указывает нардеп.

«Второе. Мартыненко якобы договорился с руководителем чешской «Шкоды» Мирославом Фиалой о помощи в поставке оборудования на «Энергоатом». Это суть подозрения. И если его проект станет официальным документом, это означает сознательную фальсификацию детективами НАБУ, а следовательно - наличие в их действиях признаков деяний, предусмотренных статьей 372 УК Украины «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности».

В публикации приводится протокол допроса председателя правления чешской компании «Шкода» Мирослава Фиалы, который составлен на чешском языке и датирован декабрем 2015 года. Фиала сообщил чешской полиции, что с Мартыненко не знаком. Мартыненко сообщил НАБУ, что также не знаком с господином Фиалой и никогда с ним не общался.

«Детективам НАБУ точно известно об отсутствии доказательств, подтверждающих версию о якобы договоренности между председателем правления «Шкоды» и депутатом Мартыненко по «откатам» за содействие в поставке оборудования на «Энергоатом». В течение более чем года расследования НАБУ все время знало, что его версия «дела Мартыненко» не «клеится» в критически важных точках. Знало и морочило голову всем, отправляя очередные просьбы о правовой помощи в иностранные государства и с загадочным выражением лица рассказывая о значительном прогрессе в расследовании ", акцентирует Павел Пинзеник.

«Третье. Красной линией в проекте подозрения проходит информация о том, что Мартыненко является бенефицаром отдельных компаний с иностранной юрисдикцией. Хотя Мартыненко сообщил НАБУ, что бенефицаром таких компаний он не является и никогда не был. В проекте подозрения также не фигурируют никакие документы, на основании которых НАБУ делает вывод о его бенефициарном статусе».

Павел Пинзеник также обратился ко всем, кто своими действиями способствовал созданию и становлению Национального антикоррупционного бюро Украины: «Главной угрозой институциональной способности новосозданных органов по борьбе с коррупцией в Украине является не сопротивление коррупционеров, саботаж или недостаточность полномочий таких органов. Главной угрозой является критически низкий уровень квалификации и морально-деловых качеств личного состава таких органов и, в первую очередь, их руководства, попытки использования ими своих полномочий для обеспечения политических или экономических преимуществ отдельным группам влияния, очевидный правовой нигилизм в их работе, который полностью дискредитирует саму идею создания этих органов. Без признания собственных ошибок дальнейший прогресс в деле борьбы с коррупцией невозможен».