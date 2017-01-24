СБУ проверит высказывания Пинчука в статье в Wall Street Journal Назначена соответствующая судебная семантико-текстуальная экспертиза.

Виктор Пинчук Фото: finzah.com.ua

Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство в отношении бизнесмена Виктора Пинчука из-за его статьи с предложением пойти на "болезненные компромиссы" ради мира на Донбассе.

Нардеп Дмитрий Ярош в своем фейсбуке обнародовал ответ спецслужбы на свой запрос.

Фото: facebook.com/dyastrub

Согласно документу, Главное следственное управление СБУ исследует изложенные Пинчуком заявления в рамках уголовного производства, открытого по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.

"Касательно заявлений гражданина Украины В. Пинчука назначена соответствующая судебная семантико-текстуальная экспертиза", - сказано в документе.

Напомним, в своей статье от 30 декабря Пинчук предложил, чтобы Украина отказалась от идеи вступить в Европейский союз и НАТО, не поднимала вопрос территориальной принадлежности Крыма, провела местные выборы на Донбассе до восстановления контроля над оккупированными районами.

После разразившегося скандала Пинчук написал новую статью, в которой заявил, что его неправильно поняли.