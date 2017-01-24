Нацсовет попросил СБУ проверить причастность Клименко к "Радио Вести" Регулятор хочет знать, владеет ли беглый министр радиостанцией.

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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить, является ли бывший министр доходов и сборов Александр Клименко конечным бенефициаром "Радио Вести".

"Кроме того анализа, который мы сделали внутри Нацсовета, мы еще обратились в СБУ с тем, чтобы они подтвердили какую-то информацию о том, кто является конечным бенефициарным владельцем "Радио Вести ", - заявила заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук в эфире Еспресо.TV.

По ее словам, Институт Медиа Права провел исследование и пришел к выводу, что конечным бенефициаром "Радио Вести" является Клименко.

Чтобы получить конкретные доказательства этого, регулятор обратился в СБУ.

Напомним, 29 декабря 2016 года медиахолдинг "Вести Украина" заявил, что Нацсовет затягивает продление лицензий на вещание "Радио Вести" в Киеве и Харькове, заканчивающиеся в феврале 2017 года.

"Радио Вести" вышло в эфир в марте 2014 года, входит в медиахолдинг "Вести Украина" и осуществляет вещание в Киеве, Харькове и Днепре. Медиахолдинг связывают с беглым экс-министром доходов и сборов Александром Клименко времен президентства Виктора Януковича.