СБУ настаивает на некорректности обнародованного Савченко списка пленных Спецслужба имеет данные о 110 заложниках.

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Служба безопасности Украины утверждает, что обнародованные накануне Надеждой Савченко списки пленных и пропавших без вести некорректные и не соответствующие действительности.

"В очередной раз в социальных сетях обнародованы списки лиц, которые удерживаются в заложниках у незаконных вооруженных формирований или пропали без вести в районе проведения АТО. Предварительно проведенный СБ анализ вышеуказанных списков показал, что внесенные в них данные являются некорректными и не соответствующими действительности", - говорится в заявлении СБУ.

10 января Савченко обнародовала список пленных, затем несколько раз его дополняла. Сейчас в списке значатся 152 фамилии.

По данным Учета, который ведет СБУ, по состоянию на 28.11.2016 в заложниках у незаконных вооруженных формирований находилось 110 человек, числились пропавшими без вести в районе проведения АТО - 490 человек. В отношении 57 заложников есть подтвержденные данные о местах их содержания.