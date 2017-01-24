Гройсман назвал Садового беспомощным "Я считаю, что Львов должен быть чистым. Это зона ответственности городского головы лично".

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил главе Львовской областной государственной администрации провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и найти решение для мусорного кризиса во Львове. При этом он резко раскритиковал городскую власть Львова, назвав ее беспомощной.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Я считаю, что Львов должен быть чистым. Это зона ответственности городского головы лично, а также городского совета. Но мы уже видим не одну неделю, месяц, а наверное, и год, что системно проблема твердых бытовых отходов в таком прекрасном городе, как Львов, не решается. Жители города Львова не должны страдать от бесхозяйственности и беспомощности городских чиновников", - заявил он на встрече со львовским губернатором.

По словам Гройсмана, бюджет развития Львова на 2017 год составляет 1,8 млрд гривен, и с такими деньгами не решить проблему "просто недопустимо".

"У меня была точно такая проблему, и я решил ее еще 7 лет назад, и забыл, что она была", - добавил Гройсман, вспомнив о своем опыте на должности мэра Винницы.

Он заверил, что, если понадобится, правительство оперативно примет необходимые решения, чтобы помочь Львову.

Напомним, проблемы с вывозом мусора у Львова продолжаются уже несколько месяцев. 29 мая 2016 года в селе Великие Грибовичи, где находится львовская свалка, начался пожар. Огонь вскоре потушили, но на следующий день произошел оползень, и под завалами оказались четыре человека - трое спасателей и работник коммунального предприятия. Тела трех человек нашли, четвертого до сих пор не нашли.

Сельсовет Великих Грибович после инцидента запретил Львову вывозить мусор на свалку. После этого город стал вывозить отходы на разные полигоны в области и других регионах.

Львов неоднократно обвинял центральную власть в игнорировании проблемы города. Партия мэра Львова "Самопомощь" не исключает, что это делается для того, чтобы навредить имиджу Садового и его рейтингам.