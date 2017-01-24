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Украина и Финляндия подписали меморандум о сотрудничестве в энергоэффективности и "зеленой" энергетике

Стороны будут осуществлять обмен опытом, информацией и знаниями.

Украина и Финляндия подписали меморандум о сотрудничестве в энергоэффективности и "зеленой" энергетике
Фото: president.gov.ua

В ходе официального визита президента Петра Порошенко в Финляндию был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики и альтернативных видах топлива.

Об этом сообщается на сайте президента.

Документ подписали вице-премьер -министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко и министр внешней торговли и развития Финляндии Кай Мюккянен.

"Стороны будут осуществлять обмен опытом, информацией и знаниями по государственной поддержке, передовых практик производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, обеспечения устойчивой работы энергосистемы при увеличении доли электроэнергии, производимой из возобновляемых источников", - говорится в меморандуме.

Кроме того, Украина и Финляндия будут разрабатывать и внедрять совместные программы и проекты, оказывать поддержку организациям и компаниям  по проведению совместных семинаров, курсов и встреч по тематике энергоэффективности.

"Имплементация положений Меморандума будет способствовать совершенствованию украинского законодательства, стандартов и бизнес процессов в контексте реализации программ поддержки энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии, в частности, в системах централизованного теплоснабжения, транспортной отрасли и промышленности", - отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня президент Украины впервые за 10 лет посетил Финляндию.

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Тэги: энергетика, Финляндия, Петр Порошенко, Геннадий Зубко

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